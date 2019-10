Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 7 heures

C'est l'un des projets phares d'Emmanuel Macron mais aussi l'un des dossiers les plus sensibles de son mandat. Le revenu universel d'activité permettrait de fusionner plusieurs prestations sociales : le RSA (revenu de solidarité active), les APL (aides personnalisée au logement) et la prime d'activité. Objectif affiché du dispositif par le gouvernement : harmoniser les aides sociales, lutter contre la pauvreté et inciter à la reprise d'activité. Mais la colère gronde du côté des associations et l'inquiétude plane de celui des bénéficiaires de ces aides.

C'est l'un des projets phares d'Emmanuel Macron mais aussi l'un des dossiers les plus sensibles de son mandat. Le revenu universel d'activité permettrait de fusionner plusieurs prestations sociales : le RSA (revenu de solidarité active), les APL (aides personnalisée au logement) et la prime d'activité. Objectif affiché du dispositif par le gouvernement : harmoniser les aides sociales, lutter contre la pauvreté et inciter à la reprise d'activité. Mais la colère gronde du côté des associations et l'inquiétude plane de celui des bénéficiaires de ces aides.