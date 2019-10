Bien sûr, la visite d'un président est encadrée par un protocole bien particulier. L'accent est mis sur la sécurité, un important dispositif de forces de l'ordre, policiers, gendarmes mais aussi forces spéciales sera déployé lors du séjour d'Emmanuel Macron dans l'île du 23 au 25 octobre 2019. Restrictions de circulation, déviations, trafic régulé, sécurité rapprochée au taquet, rien d'extraordinaire pour une visite présidentielle. Parmi toutes ces modalités, un détail peut faire tiquer : quand le président de la République sera dans le coin, interdiction pour les restaurateurs dont l'établissement se situe dans les périmètres de sécurité d'utiliser des contenants et ustensiles en verre, en acier, métal, porcelaine en extérieur (Photo rb/www.ipreunion.com)

Pour ces commerçants, ce sera donc un retour aux assiettes en carton, gobelets et couverts en plastique. Un peu paradoxal quand l'exécutif envoie depuis plusieurs années déjà le message inverse.

Protégeons la planète, bannissons tous ces contenants et ustensiles en plastique ou carton qui polluent notre atmosphère.

Cette fois, les restaurateurs, cafetiers ou tout autre gérants de commerces de bouche n'auront d'autre choix que de revenir aux couverts et contenants à usage unique. C'est sûr que c'est beaucoup moins glamour de manger sa quiche dans une assiette en plastique mais bon, sécurité oblige.

On pensait que le slogan "le plastique, c'est fantastique" n'était plus d'actualité mais on dirait bien que pendant ces deux jours et demi de visite, il va faire son grand retour pour certains commerçants.

De plus, cela pose une autre question. De quoi les services de l'Elysée ont-ils si peur ? D'un acte malveillant ? Qu'une théière en porcelaine soit balancée en direction du président ?

Qu'une fourchette en acier vole vers le cortège présidentiel ? Qu'un broc à eau métallique atterrisse dans la foule ? Autant d'inquiétudes qui traduisent un fait, côté Elysée, il semblerait que l'on présume que la côte de popularité du président n'est pas au beau fixe…

Et pour le côté pratique, il faudra repasser. Pour rappel, un pique-nique péi mettant en valeur les produits locaux aura lieu vendredi 25 octobre à Grand Anse à Petite-Île. Sans les ustensiles et contenants en verre, acier, métal ou porcelaine, ça va être coton pour les agriculteurs de faire goûter leurs bons produits !

Et on connaît les Réunionnais, les pique-niques, c'est notre spécialité. Et en général, on met les petits plats dans les grands. Comment va-t-on faire pour accueillir monsieur le président de la République sans nos casseroles, marmites débordant d'un bon cari cuit sur le feu de bois ? Va-t-on réussir à réaliser un pique-nique digne de ce nom, digne de notre réputation dans ces conditions ? Ça ne va pas être simple…

Donc amis restaurateurs, cafetiers, agriculteurs, si vous souhaitez faire goûter au président de la République nos savoureux produits locaux, ou si, par malheur, vous vous retrouvez dans les périmètres de protections déterminés par le service sécurité de l'Elysée, il faudra revenir aux ustensiles et contenants à usage unique. Pour la sécurité du président, on peut bien faire fi de l'écologie un petit instant.

fh / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com