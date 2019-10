BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 22 octobre 2019



- Vie chère, chômage, NRL... le menu d'Emmanuel Macron est copieux

- En soixante ans, six chefs d'Etat français ont foulé le sol de La Réunion

- Les prix baissent de 0,6 % en septembre à La Réunion

- Le volcan donne de sérieux signes de réveil

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel gris, de la pluie et du tonnerre

Vie chère, chômage, NRL... le menu d'Emmanuel Macron est copieux

Emmanuel Macron revient à La Réunion avec cette fois sa casquette de président de La République. Sa dernière visite remonte à la campagne présidentielle de 2017, durant laquelle il était allé à la rencontre de la population sur les marchés au son du sega, ou dans les champs de canne sabre à la main. Plus de deux ans après son élection, l'accueil risque d'être plus mitigé. Les syndicats appellent à la grève le 24 octobre pour "l'ensemble des salariés du secteur privé et du secteur public". Objectif : dénoncer sa politique et "l'absence de réponse à la hauteur des enjeux en matière d'emplois, salaires, retraites, vie chère, logement, services publics, indemnisation-chômage". Tour d'horizon des sujets brûlants qui attendant le chef de l'Etat durant cette visite.

En soixante ans, six chefs d'Etat français ont foulé le sol de La Réunion

De Charles de Gaulle à Emmanuel Macron, six présidents de La République française sont venus sur l'île. Quelles annonces ont été faites ? Comment ont été reçus les différents présidents ? Visites éclairs pour certains, passages multiples pour d'autres, bain de foule ou encore tourisme... De 1959 à aujourd'hui, revenons sur les différentes visites de chefs d'Etat à La Réunion et leur impact sur l'île.

Les prix baissent de 0,6 % en septembre à La Réunion

En septembre 2019, les prix à la consommation reculent de 0,6 % à La Réunion. La baisse des prix dans l'habillement et les chaussures, liée aux soldes, s'accompagne de la baisse saisonnière des tarifs dans l'aérien. Dans une moindre mesure, les prix baissent dans l'alimentaire, tandis que les tarifs des carburants diminuent à nouveau après le léger rebond du mois précédent. Sur un an, l'inflation est de 0,6 % à La Réunion et de 0,9 % en France hors Mayotte. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Insee.

Le volcan donne de sérieux signes de réveil

Depuis 20 heures ce lundi 21 octobre 2019 une crise sismique est enregistrée sur les instruments de l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). "Cette crise sismique est accompagnée de déformation rapide. Ceci indique que le magma est en train de quitter le réservoir magmatique et se propage vers la surface. Une éruption est probable à brève échéance dans les prochaines minutes ou heures" indique l'Observatoire. Mais deux heures après l'OVPF a indiqué que "le nombre de séismes a fortement diminué depuis 20h34 heure locale. Les déformations de surface se sont arrêtées vers 20h30 signifiant l'arrêt de cette intrusion de magma en profondeur". Mais "aucune hypothèse n'est écartée pour l'instant" et la propagation du magma peut reprendre.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel gris, de la pluie et du tonnerre

Si l'on en croit Matante Rosina il ne fait pas très beau ce mardi 22 octobre 2019. Notre gramoune nous annonce un ciel gris, de la pluie et même des coups de tonnerre. Il y aura aussi un peu de vent et la mer sera un peu agitée. Et chez vous c'est comment ?