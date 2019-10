C'est une grande première au niveau régional : les trois principales associations d'industriels de Maurice, de Madagascar et de La Réunion décident d'unir leurs efforts à l'international. Ils vont signer ce mercredi 23 octobre un Protocole tripartite de Partenariat Industriel, dans le cadre d'une meilleure coopération dans l'Océan indien. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Adir (association pour le développement industriel de La Réunion). (Photo d'illustration)

Conscients que les industries de l’océan Indien partagent de nombreux enjeux de compétitivité et de développement durable, les associations industrielles de La Réunion, de l’île Maurice et de Madagascar ont décidé de se rapprocher et d’engager des actions de coopération sur des projets d’intérêt commun.

Dans cette optique, les présidents de l’Association of Mauritius Manufacturers (AMM), du Syndicats des Industries Malgaches (SIM) et de l’Association pour le Développement Industriel de La Réunion (ADIR), signeront mercredi 23 octobre prochain à 16h30 le premier Protocole tripartite de Partenariat Industriel, en présence de Monsieur Rémy RIOUX, Directeur général de l’AFD.

La signature de ce protocole fait suite à d’importants travaux de réflexion conjoints, engagés depuis près de 18 mois, dans le cadre d’un projet de coopération financé par l’AFD au titre du Programme de Renforcement des Capacités porté par Cap Business OI.

Ce protocole identifiera les principes directeurs du dialogue entre les associations industrielles ainsi que de premières actions innovantes de coopération, visant à aborder conjointement certaines problématiques de développement de l’industrie, sur son marché naturel et à l’export. Ce protocole incarnera ainsi, pour la première fois, la volonté de rapprocher les tissus industriels des trois iles sur des sujets concrets d’accès aux marchés, d’investissements ou de formation.

La signature du protocole interviendra sur le stand de l’AFD en marge de la session plénière relative à l’intégration régionale de l’événement " Choose La Réunion " et sera suivie de l’intervention du Président de la République Emmanuel MACRON.

