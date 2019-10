Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Plusieurs médias locaux font part de la mort de trois jeunes enfants ce mardi 22 octobre 2019. Le drame s'est passé à Longoni. Il s'agirait de trois frères et soeurs, une fillette et deux garçons, âgés de 2, 3 et 4 ans. Ils sont décédés en tombant dans un puits, selon le Journal de Mayotte, d'après une déclaration de la gendarmerie de Mayotte. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

