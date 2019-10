Publié il y a 6 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Emmanuel Macron est arrivé à Mayotte en milieu de matinée ce mardi 22 octobre 2019. Une visite éclair d'un jour et une nuit dont il a commencé déjà à donner les objectifs. Plusieurs dossiers seront abordés notamment l'immigration clandestine, la santé, l'éducation, le logement... Le président de la République indique d'ores et déjà que des réponses concrètes seront apportées à ces problématiques et que les engagements pris dans le contrat de convergence seront déployés.

