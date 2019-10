Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, se rendra sur l'Ile de La Réunion demain mercredi 23 octobre, dans le cadre du déplacement du président de la République dans les Outre-mer de l'océan Indien.

Le ministre visitera l’entreprise Solyval, spécialisée dans le recyclage de pneus usagés. A l’issue, il participera à une table ronde avec les acteurs économiques locaux.

Ce déplacement sera également l’occasion de signer deux conventions " Territoires d’industrie " de La Réunion, celle de Saint-André et celle du Port. Ces conventions vont permettre le développement de l’économie circulaire et des énergies renouvelables de la région, et notamment du volet terrestre du projet d’Ecotechnoport de Bois-Rouge.

Enfin, Bruno Le Maire participera au Sommet " Choose La Réunion " conclu par le président de la République. Le ministre interviendra notamment lors de la séquence attractivité du Sommet et lors de la plénière sur le thème de l’intégration économique et régionale.

Programme :

11 h Arrivée sur le site de Solyval (2, rue Saint-Paul – 97420 Le Port)

Visite de l'entreprise

11 h 30 Table ronde avec les acteurs économiques locaux

14 h 30 Arrivée au Parc des Expositions et des Congrès Auguste Legros (1, rue du Karting - 97490 Sainte-Clotilde)

Signature des deux conventions " Territoires d’industrie " avec Didier Robert, président du Conseil régional de La Réunion, en présence des partenaires publics et des acteurs économiques et industriels.

Stand de la région Réunion – Nordev

15 h 30 Sommet " Choose La Réunion "

• Réunion de travail sur l’attractivité de l’Ile de la Réunion en présence de Christophe Lecourtier, directeur général de Business France

• Echanges avec des chefs d’entreprise français et étrangers

18 h Plénière du Sommet " Choose La Réunion " sur le thème de l'intégration économique régionale (presse accréditée auprès de la préfecture) Salle des Conférences

Introduction par Bruno Le Maire suivi de différentes prises de parole

19 h Discours du président de la République

20 h 45 Dîner de clôture du Sommet " Choose La Réunion "