En septembre 2019, les prix à la consommation reculent de 0,6 % à La Réunion. La baisse des prix dans l'habillement et les chaussures, liée aux soldes, s'accompagne de la baisse saisonnière des tarifs dans l'aérien. Dans une moindre mesure, les prix baissent dans l'alimentaire, tandis que les tarifs des carburants diminuent à nouveau après le léger rebond du mois précédent. Sur un an, l'inflation est de 0,6 % à La Réunion et de 0,9 % en France hors Mayotte. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Insee. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les prix à la consommation des ménages baissent de 0,6 % en septembre à La Réunion. Le recul de saison des prix des produits manufacturés et des services, en particulier ceux de l’aérien, est concomitant à la baisse des prix dans l’alimentaire et au recul des prix de l’énergie.

Sur un an, les prix augmentent de 0,6 % à La Réunion et de 0,9 % en France, hors Mayotte. Les prix des produits manufacturés reculent de 0,9 % en septembre, après un léger rebond de 0,4 % en août, Habillement et chaussures coûtent en particulier moins cher (- 3,4 %) en cette période de soldes.

La baisse est cependant moins marquée cette année : le recul des prix de l’habillement et des chaussures fut deux fois plus important l’an passé (- 6,9 %). Par ailleurs, les prix des autres produits manufacturés baissent également (- 0,3 %) : téléviseurs, montres et articles d’hygiène corporelle en particulier, alors que les prix des téléphones portables augmentent.

Sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent de 0,4 % à La Réunion, tandis qu’ils baissent de 0,7 % en France. Le recul des prix des services se poursuit depuis le pic de juillet : - 0,5 % après - 0,6 % en août. Les prix de l’aérien reculent à nouveau pour atteindre les mêmes niveaux qu’en septembre 2018. Hors tarifs aériens, les prix des services reculent de 0,1 %. Si les prix des services de santé baissent de 0,5 %, ceux des services liés au logement et ceux des services de communication sont stables. Les prix des " autres services " sont stables également, l’augmentation des tarifs de garde d’enfant étant compensée par la baisse des prix des places de spectacles.

Sur un an, les prix des services augmentent de 0,8 % à La Réunion et de 1,2 % en France. Après la baisse du mois de juillet, et le rebond du mois d’août, les tarifs de l’énergie reculent de nouveau :

- 0,8 % en septembre. La baisse est essentiellement due au recul des prix des carburants : - 1,8 % pour le gazole et

- 0,7 % pour le supercarburant. Le prix de la bouteille de gaz repart à la hausse (+ 0,7 %) après deux mois de forte baisse. Par ailleurs, les tarifs de l’électricité sont stables.

Sur un an, les prix de l’énergie reculent de 3,3 % à La Réunion, alors qu’ils augmentent de 0,2 % en France, hors Mayotte.

Les prix de l’alimentation diminuent de 0,5 % en septembre. Produits frais (- 0,8 %) et produits hors frais (- 0,5 %) coûtent moins cher, du fait de la baisse des prix de la viande et des boissons alcoolisées.

Sur un an, les prix dans l’alimentation augmentent de 1,5 % à La Réunion et de 2,1 % en France. Après cinq mois d’augmentations successives, les prix du tabac restent globalement stables depuis juin. Sur un an, la hausse atteint 5,8 % à La Réunion et 8,7 % en France.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com