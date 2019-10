Publié il y a 3 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

Ils étaient une dizaine à se réunir au square Labourdonnais devant la préfecture ce mardi 22 octobre en début d'après-midi. "Ils" ce sont dix citoyens qui font partis de l'observatoire des prix, des marges et des revenus (Opmr). Cette délégation porte la parole des 50 Réunionnais tirés au sort au lendemain du mouvement des Gilets jaunes à La Réunion. C'était une idée d'Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, associer les Réunionnais aux travaux de l'Opmr et ainsi, donner plus de transparence sur la formation des prix. Associer ces 50 observateurs aux ateliers sur des sujets pregnant et urgents qui concernent la majorité de Réunionnais. Mais aujourd'hui, ces 50 citoyens lancent une bouteille à la mer, à la veille de l'arrivée du président de la République dans notre département, ils demandent plus de reconnaissance, des actions concrètes de la part du chef de l'État et désapprouvent la manière dont devrait se dérouler la rencontre avec Emmanuel Macron.

