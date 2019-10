Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

L'Agence régionale de santé (ARS) informe que 22 cas de dengue ont été confirmés du 7 au 13 octobre 2019. Bien que l'épidémie reste stabilisée à un niveau modéré, la circulation de la dengue se poursuit sur le territoire. Une dispersion du virus est observée sur l'île, plus de la moitié des communes de l'île est concernée. En cette fin d'hiver austral, le virus persiste, ce qui laisse présager une reprise épidémique au cours de l'été. Dans ce contexte, les autorités sanitaires rappellent, à l'ensemble des acteurs et de la population, l'importance de poursuivre leur mobilisation pour lutter et agir contre la dengue.

L'Agence régionale de santé (ARS) informe que 22 cas de dengue ont été confirmés du 7 au 13 octobre 2019. Bien que l'épidémie reste stabilisée à un niveau modéré, la circulation de la dengue se poursuit sur le territoire. Une dispersion du virus est observée sur l'île, plus de la moitié des communes de l'île est concernée. En cette fin d'hiver austral, le virus persiste, ce qui laisse présager une reprise épidémique au cours de l'été. Dans ce contexte, les autorités sanitaires rappellent, à l'ensemble des acteurs et de la population, l'importance de poursuivre leur mobilisation pour lutter et agir contre la dengue.