Premier jour de visite pour le président de La République

Emmanuel Macron atterrit cet après-midi à l'aéroport Roland-Garros. Le chef de l'Etat va commencer sa visite à La Réunion par une prise de parole directement sur le tarmac après avoir reçu les honneurs militaires et le traditionnel accueil républicain.

Il se rendra ensuite à Saint-Denis, plus précisément place de la Victoire pour y déposer une gerbe au monument aux morts, à 16h30.

Puis il se rendra au parc des Expositions de la Nordev pour assister au business forum NxSE, qui rassemble chefs d'entreprises et investisseurs étrangers, dans une ambiance "start-up" dédiée au monde digital. C'est là qu'il donnera un discours, à 19h, dans le cadre de "Choose La Réunion", un dispositif censé valoriser La Réunion aux yeux des acteurs économiques internationaux.

Sa journée se terminera par un discours de clôture à la préfecture, à 20h30.

Lire aussi : Le programme complet de la visite d'Emmanuel Macron dévoilé

Une première journée à Mayotte

Arrivé à Mayotte ce mardi 22 octobre, le président a affirmé qu'il voulait apporter "des réponses extrêmement concrètes" aux difficultés de l'archipel. La journée a tourné essentiellement autour de l'immigration clandestine et le développement économique de l'île.

Sur l'immigration clandestine, Emmanuel Macron a affiché sa fermeté tout en assurant qu'il ne remettrait "jamais en cause le droit d'asile".

A Mamoudzou, il a assuré que l'opération Shikandra [nom d'un poisson qui mord quand on s'approche de son nid] contre l'immigration clandestine lancée en août dépasserait son objectif de 25.000 reconduites à la frontière en 2019.

Lire aussi : Macron promet "la sécurité" à Mayotte en proie à l'immigration clandestine

48 heures à La Réunion

Pour son déplacement à La Réunion, Emmanuel Macron centre volontairement ses visites et rencontres autour de l'emploi. Après une première journée avec les acteurs économiques de l'île, il rencontrera les représentations citoyennes à la préfecture. Le président remettra ensuite l'insigne du mérite à Thérèse Baillif, pour sa lutte contre les violences faites aux femmes. Puis il se rendra à un déjeuner républicain à la préfecture, en présence des maires, des parlementaires, et des présidents des conseils régional et départemental. Après cette séquence, Emmanuel Macron ira à la rencontre des demandeurs d'emploi à la Mission locale de Saint-Paul, à 16h.

Le lendemain, le président se rendra sur une exploitation agricole dans le Sud, plus précisément à Petite île. Il est ensuite convié à un pique-nique à Grande Anse au cours duquel il rencontrera les habitants réunionnais. L'avion du président devrait décoller aux alentours de 15-16h.

Le chef de l'Etat sera accompagné de plusieurs membres de l'exécutif. Christophe Castaner, présent à Mayotte, ne viendra pas à La Réunion. Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, fera partie du séjour la journée du mercredi 23 octobre.

En ce qui concerne les autres ministres, il s'agit d'Annick Girardin, ministre des Outre-mer, de Muriel Pénicaud, ministre du Travail et enfin de Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture.