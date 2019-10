BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 23 octobre 2019



- Vie chère : quand le coût de la vie devient invivable

- Business Forum : grand-messe ou annonces concrètes ?

- Gilets jaunes : "il faut qu'Emmanuel Macron nous voie"

- Koz azot : Emmanuel Macron va-t-il sauver La Réunion ?

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Toujours de la pluie

Vie chère : quand le coût de la vie devient invivable

Le président vient rendre visite aux Réunionnais pendant deux jours, du 23 au 25 octobre. Emmanuel Macron est attendu de pied ferme, la contestation est déjà au goût du jour avec une grève générale planifiée le 24 octobre. La colère des habitants est vive, sur une île où 42% de la population vit sous le seuil de pauvreté et où un Réunionnais sur quatre est sans emploi. Au coeur de ce quotidien difficile : la vie chère. Elle est partout, dans les magasins, à la pompe, en payant son loyer. Le pouvoir d'achat, lui, n'évolue pas. Quasiment un an après le début des gilets jaunes, le bilan est sombre selon les Réunionnais, et les attentes très faibles concernant la venue du président.

Business Forum : grand-messe ou annonces concrètes ?

C'est un temps fort attendu, celui qui lancera officiellement la visite présidentielle : ce mercredi 23 octobre, à 19h, Emmanuel Macron tiendra un discours à la Nordev lors du business forum NxSE, centré sur la transformation digitale dans l'Océan indien. Un choix finalement en accord avec la ligne du président, celui qu'on dit à la tête de la "Startup nation". Pourquoi décider de réaliser son discours là-bas ? Quelle est la stratégie derrière ? A quoi sert ce forum ? On vous en dit un peu plus.

Gilets jaunes : "il faut qu'Emmanuel Macron nous voie"

Presqu'un an que le mouvement des Gilets jaunes a vu le jour. À La Réunion, comme dans l'hexagone, le mouvement de protestation a mobilisé les foules. Vie chère, chômage, manque de transparence de la part des élus, politique économique et sociale du gouvernement inadaptée à nos spécificités locales, matraquage fiscale, manque de concertation avec les Français... Autant de revendications qui avaient poussé des milliers de Réunionnais à descendre dans la rue. Pour la première fois depuis qu'il est entré à l'Élysée, Emmanuel Macron sera dans notre département à partir de ce mercredi 23 octobre 2019 et ce pour deux jours et demi de visite. Malgré un dispositif de sécurité drastique, les Gilets jaunes encore actifs vont tenter d'interpeller le président de la République tout au long de son séjour sur l'île.

Koz azot : Emmanuel Macron va-t-il sauver La Réunion ?

48 heures de visite... et combien d'annonces ? Le président de La République arrive à La Réunion ce mercredi 23 octobre, dans l'après-midi, et repart vendredi 25 octobre. Il ira à la rencontre des chefs d'entreprises et des investisseurs, des représentants de citoyens, des demandeurs d'emploi ou encore des agriculteurs. Le thème de ce séjour ? L'emploi. Le chef de l'Etat assure que c'est une priorité, face au poids du chômage. Mais les actions ou les éventuelles annonces vont-elles suivre ? Voilà presque un an qu'est né le mouvement des Gilets jaunes, afin de contester la politique du gouvernement en place. Reste à voir comment Emmanuel Macron s'exprimera face aux Réunionnais. Encore faut-il que ceux-ci croient encore en lui.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Toujours de la pluie

Il pleut toujours un peu de pluie ce mercredi 23 octobre 2019. Matante Rosina a vu cela tout au fond de sa tasse de café. Elle aussi vue qu'il y aura du vent et que la mer sera agitée. Et chez vous comment est le ciel ?