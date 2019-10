Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La population de La Réunion est estimée à 862.300 personnes au 1er janvier 2018, selon les derniers chiffres de l'Insee. Entre 2009 et 2018, elle croît en moyenne de 5.100 habitants par an (+ 0,6 % par an). Le solde naturel, différence entre les naissances et les décès, est moins élevé qu'au cours des deux décennies précédentes et le solde migratoire est devenu déficitaire. Plus de 8 Réunionnais sur 10 sont natifs de l'île. Le nombre de naissances reste sous la barre des 14 000 en 2017. L'espérance de vie à la naissance continue de progresser pour atteindre 77,5 ans pour les hommes et 84,0 ans pour les femmes en 2017. La population réunionnaise en 2050 prévoit autant de seniors que de jeunes Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Insee. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

