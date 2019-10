Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 5 heures

Presqu'un an que le mouvement des Gilets jaunes a vu le jour. À La Réunion, comme dans l'hexagone, le mouvement de protestation a mobilisé les foules. Vie chère, chômage, manque de transparence de la part des élus, politique économique et sociale du gouvernement inadaptée à nos spécificités locales, matraquage fiscal, manque de concertation avec les Français... Autant de revendications qui avaient poussé des milliers de Réunionnais à descendre dans la rue. Pour la première fois depuis qu'il est entré à l'Élysée, Emmanuel Macron sera dans notre département à partir de ce mercredi 23 octobre 2019 et ce pour deux jours et demi de visite. Malgré un dispositif de sécurité drastique, les Gilets jaunes encore actifs vont tenter d'interpeller le président de la République tout au long de son séjour sur l'île. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

