Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 heures

48 heures de visite... et combien d'annonces ? Le président de La République arrive à La Réunion ce mercredi 23 octobre, dans l'après-midi, et repart vendredi 25 octobre. Il ira à la rencontre des chefs d'entreprises et des investisseurs, des représentants de citoyens, des demandeurs d'emploi ou encore des agriculteurs. Le thème de ce séjour ? L'emploi. Le chef de l'Etat assure que c'est une priorité, face au poids du chômage. Mais les actions ou les éventuelles annonces vont-elles suivre ? Voilà presque un an qu'est né le mouvement des Gilets jaunes, afin de contester la politique du gouvernement en place. Reste à voir comment Emmanuel Macron s'exprimera face aux Réunionnais. Encore faut-il que ceux-ci croient encore en lui. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

