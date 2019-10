L'intersyndicale des transporteurs a demandé une rencontre auprès du ministère des Transports, mais faute de réponse, aucune réunion n'est prévue pour l'instant. En outre, le secrétaire d'État auprès de la Ministre de la transition écologique et solidaire chargé des Transports Jean-Baptiste Djebbari, a prévu de rencontrer la Région, le groupement et la préfecture sur le sujet de la NRL. Les retards du chantier seront-ils évoqués ? En effet, quand il était à Mayotte ce mardi 22 octobre 2019 Emmanuel Macron a évoqué en quelques mots "l'échaudage" lié à la Nouvelle Route du Littoral, en déclarant : "nous n'avons collectivement pas su être au rendez-vous, et parfois aussi la production locale, et les acteurs locaux." (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Lors de son allocution à Mtsamboro ce mardi 22 octobre, Emmanuel Macron a lancé, l'air de rien, une petite pique destinée aux "acteurs locaux" du chantier de la NRL. Alors qu'il évoquait les projets de construction à Mayotte, notamment ceux du port et de l'aéroport, le chef de l'Etat a déclaré :

"Nous sommes échaudés par le chantier de la route du Littoral à La Réunion où nous n'avons collectivement pas su être au rendez-vous, et parfois aussi la production locale, et les acteurs locaux."

Port et aéroport à Mayotte : "nous sommes échaudés par le chantier de la route du littoral à La Réunion" pic.twitter.com/P3dkOZhXox — Mayotte la 1ère (@mayottela1ere) October 22, 2019

Le message n'est pas passé inaperçu. Les transporteurs, eux, ne s'estiment pas inclus dans cette dénomination et ils estiment que le président n'a "pas complètement tort". "Bien sûr que c'est un problème collectif, qui concerne la Région, le groupement et l'Etat. Avant de parler de fonds, il fallait penser à la mise en oeuvre du chantier", estime Didier Hoareau, président du syndicat OTI.

"Des bâtons dans les roues"

"Le groupement s'est montré trop discret et n'a pas su communiquer" juge pour sa part Joël Mongin, président de la FTOI. "Ils sont longtemps restés dans leur petit coin, heureusement qu'on a réussi à faire bouger les choses en obtenant cette fameuse table ronde." Selon lui, "on nous a mis trop de bâtons dans les roues. Nous sommes déjà en octobre, on devrait être rendus beaucoup plus loin !"

Premier point de blocage selon les transporteurs : la fermeture des carrières. "Mais le préfet nous l'a bien dit : les carrières ne sont pas abandonnées dans le dispositif d'approvisionnement, et Bois Blanc est toujours au programme. L'Etat compte toujours dessus, en l'intégrant au schéma départemental des carrières" nous précise Didier Hoareau. En effet, une modification du schéma de 2010, permettant d'intégrer plusieurs carrières, notamment celle de Bois Blanc, est en cours. L'Autorité environnementale est censée rendre son avis à ce sujet le 4 novembre prochain.

Soutien du préfet, soutien de l'Etat

"Les anti-carrières aussi font partie des acteurs locaux", estime Joël Mongin. "Il y a les écologistes, mais aussi les mairies qui ont voulu bloquer l'ouverture des carrières. La prochaine fois, on aura qu'à faire un référendum pour aller plus vite. Si la population réunionnaise est ok, on y va !"

Pour les transporteurs, le soutien du préfet, en tant que représentant local de l'Etat, sur les carrières et l'extraction des andains prouve qu'Emmanuel Macron est derrière eux. Pour autant, ils ne s'attendent pas à des déclarations majeures à ce sujet durant la visite présidentielle : "Je ne vois pas ce qu'il pourrait faire de plus", nous dit Didier Hoarau. "On a déjà bien avancé sur le sujet grâce à la table ronde."

Table ronde qui, on le rappelle, a duré de longues heures en raison de tensions entre la Région et le groupement, en grande partie à cause du financement des andains.

