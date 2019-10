Après être arrivé à La Réunion aux alentours de 16h30, avec une heure de retard sur le programme officiel, Emmanuel Macron s'est exprimé au micro des journalistes présents sur le tarmac sur les différents points cruciaux de sa visite. "Vous pouvez comper sur moi et sur l'ensemble du gouvernement" a déclaré Emmanuel Macron à la presse dès sa descente d'avion. Au fil de ses déclarations, il a indiqué qu'"au moment de la crise des gilets jaunes, à La Réunion parfois plus qu'ailleurs, une grande colère s'est exprimée parfois envers les élus locaux. Nous avons toujours été aux côtés de ces élus car nous croyons à la démocratie. Il faut aussi se souvenir qu'ils ont eu à leur côté la ministre de outre-mers pour les défendre lorsqu'ils se faisaient insulter et le minsitre de l'Intérieur pour les protéger."

"Beaucoup a déjà été fait par la ministre des outre-mers (en matière) d'exonération de charges sociales. Nous allons étendre ces exonérations à d'autres secteurs notamment à celui de la presse. Nous arriverons à une exonration de charges jusqu'à deux Smic" a-t-il continué. Il a assuré vouloir apporter des solutions concrètes dans un territoire où sévit un taux de chômage "innacceptable". "Je vais annoncer une grande intiative sur l'emploi"a-t-il par ailleurs insisté. Enfin, concernant la route du littoral, il a décléré "ce n'est pas au Président de la République de trouver les matériaux" (pour construire la route)

Parallèlement à ces déclarations, des affrontements entre Gilets jaunes et forces de l'ordre ont éclaté sur le rond-point de Gillot, où une cinquantaine de manifestants s'étaient rassemblés dès la matinée pour accueillir le président. Les manifestants ont finalement été dispersés à coup de grenades lacrymogènes.

Après cela, le président s'est dirigé vers le Monument aux Morts de Saint-Denis, comme il est d'usage, pour y déposer une gerbe de fleurs. La cérémonie s'est déroulée sous une pluie battante, alors qu'une cinquantaine d'habitants, principalement des soutiens LREM, étaient venus voir le président. Emmanuel Macron s'est ensuite prêté au jeu du bain de foule, en saluant la population. Il a serré des mains, pris des selfies et fait des bises, prenant le temps avec chacun.

Le chef de l'Etat s'est ensuite rendu à la Nordev pour prononcer un discrours lors du forum NxSE et "Choose La Réunion". D'autres rencontres étaient initialement prévues, mais le retard pris précedemment a forcé Emmanuel Macron a écourté sa visite. À peine arrivé à la Nordev, le président a très vite pris la parole. Il a principalement axé son discours sur deux volets : la sécurité et l'économie.

"La Réunion est au cœur des problèmes de notre territoire ici. La vie chère, on y a longtemps répondu en mettant des aides, je veux dire à tous nos compatriotes la réponse elle est là, dans cette salle. En aidant tous les chefs d'entreprise à travailler avec la région et accéder aux marchés de l'océan indien, créer de l'emploi ici et ouvrir le territoire reunionnais à d'autres acteurs de la région" a-t-il déclaré. "Cette région est en train de devenir le carrefour de demain sur le plan maritime, de la connectivité et elle le sera encore plus au niveau des ressources énergétiques et des trésors de ressources qu'elle possède" a-t-il indiqué. L'allocation aura duré plus de 50 minutes.

Emmanuel Macron a terminé sa journée avec un dîner républicain à la Préfecture.

