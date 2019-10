[Pour se montrer au président]

Les manifestants sont de plus en plus nombreux au rond-point du Sacré coeur au Port ainsi qu'à la Rivière des galets. "On sait que le président doit se rendre à Saint-Paul pour parler d'emploi justement ! s'exclame M. un portois d'une trentaine d'années avant de poursuivre "ce que veulent ces jeunes et ces moins jeunes c'est être vus par Emmanuel Macron. Qu'il comprenne que La Réunion, c'est du chômage, des gens chez eux, qui ne font rien, dont personne ne s'occupe".

Être visibles et aussi montrer leur désaccord sur la politique socio-économique menée par le chef de l'État et son gouvernement. "En gros, là c'est la suite des Gilets jaunes, ces portois ont en assez que personne ne les regarde !" termine M.