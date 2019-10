L'"union sacrée"

Les instances syndicales locales ont choisi de frapper fort "aux grands maux les grands remèdes" disent-elles. Une grève sur fond d'"union sacrée" des syndicats, ça ne s'était pas vu depuis longtemps. "On a mis nos divergences de côté vu la gravité de la situation" explique Ivan Hoareau le porte-parole de l'intersyndicale.

L'ensemble des syndicats - Fo, Cgtr, Cfdt, Cftc, Fsu, Solidaires, Unsa et Saiper – appellent les Réunionnais à descendre dans la rue. Ils ne savent pas encore si la mobilisation sera forte "on essaie d'apprécier, d'évaluer la mobilisation mais c'est difficile pour le moment mais vu la gravité de la situation, nous espérons l'unité la plus large possible mais il pourrait y avoir d'autres actions en même temps, il y aura aussi les restrictions de circulation... " poursuit Ivan Hoareau.

Une forte mobilisation ?

C'est la grande inconnue de cette mobilisation, les syndicats à la peine depuis plusieurs années arriveront-ils à être suivis ? Pour Ivan Hoareau, le sursaut, c'est maintenant, les réformes apportées par Emmanuel Macron et son gouvernement ne feraient que paupériser la population et auraient un retentissement encore plus chaotique dans notre île où le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté et seulement des minima sociaux est deux voire trois fois plus important que dans l'hexagone.

Dans le viseur, deux réformes cristallisent les crispations, la réforme des retraites et celle de l'indemnisation chômage "elle entre en vigueur le 1er novembre et dès lors, les premiers coups vont tomber. Énormément de gens seront touchés, soit radiés car les conditions d'accès deviendront plus restrictives, soit leurs indemnités vont diminuer" détaille Ivan Hoareau avant d'ajouter "tous les ingrédients de la crise sociale sont là, tous les voyants sont au rouge. Rien n'a changé depuis le Cospar en 2009 et les Gilets jaunes en 2018, au contraire, la situation des Réunionnais s'est aggravée. L'emploi, les conditions de vie, la formation professionnelle…"

Un itinéraire modifié

Cette grève du jeudi 24 octobre 2019, c'est l'occasion, pour les organisations syndicales de taper du point sur la table et rien ne les empêchera de se mobiliser. Car elles ont bien l'impression qu'on a essayé de leur mettre des bâtons dans les roues "nous avons déposé un préavis de grève le 6 octobre à la préfecture, on nous répond finalement le 21 octobre en nous disant qu'on ne pourra pas rejoindre la préfecture à cause du périmètre de protection, on ne pourra pas aller plus loin que le monument au morts. On a vu là, une volonté de déstabiliser ce mouvement social. Cela fait trente ans que je milite, je n'ai jamais vu ça. De la sécurité, bien sûr mais le fait qu'il ne puisse pas marcher sans son service d'ordre est un signe de la non adhésion de la population à sa politique. Le fait que l'on ne puisse pas circuler librement est la version soft de la violence d'État" termine Ivan Hoareau.

Rendez-vous est donné au Jardin de l'État dans le chef-lieu aux alentours de 9h, le cortège descendra la rue de Paris, puis bifurquera vers le front de mer pour arriver à la gare routière. Les syndicats ne savent pas encore si la mobilisation sera suivie, des Gilets ont d'ores et déjà prévu de venir grossir les rangs du cortège.

L'intersyndicale a demandé à rencontrer le président de la République, pour le moment, elle n'a pas reçu de réponse...

Plateforme revendicative et d'action de l'intersyndicale

Conscients de l'aggravation de la situation socio-économique à la Réunion, du chômage structurel massif, de la paupérisation de la population, du recul de l'emploi salarié, du démantèlement des services publics, de la situation financière de plus en plus difficile et de la perte d’autonomie des collectivités territoriales, les organisations syndicales Cfdt, Cftc, Cgtr, Fo, Fsu, Solidaires, Unsa, Saiper ont décidé unanimement d'appeler à la mobilisation et d'interpeller le Président de la République à l'occasion de sa venue à la Réunion sur les problématiques suivantes :

De vrais emplois

- arrêt des politiques d’austérité́ et pour une politique de relance de l’activité

- évaluation des politiques publiques et conditionnalité́ des aides aux entreprises

- création d’emplois statutaires et CDI

- en attente d’emplois pérennes, dotation en PEC en cohérence avec les besoins du territoire et une vraie politique de formation

Face à la cherté de la vie

- augmentation significative du SMIC et une revalorisation des grilles salariales

- la revalorisation des minima sociaux et des pensions les plus faibles

- la transparence sur le mécanisme de formation des prix

Pour des Services Publics au service des usagers

- Arrêt des privatisations

- Défense des statuts et conventions collectives

- Plan de rattrapage en postes

- Mise en place d’un vrai plan de résorption de la précarité

- couverture territoriale à la hauteur des besoins

Social

- Respect du syndicalisme et du droit du travail

- un véritable plan de lutte contre la pauvreté.

- amélioration de la couverture conventionnelle, de la prévoyance lourde et Santé

- un véritable dialogue social qui respecte et renforce le paritarisme

- application immédiate de toutes les conventions collectives à la Réunion

- une Politique de construction de logements à la hauteur des besoins

- une réforme de l’assurance chômage permettant une juste indemnisation et un réel retour à l’emploi.

