C'est une capture d'écran surprenante qui nous a été partagée par un internaute ce jeudi soir 24 octobre 2019 : France Info publiait ce soir-là un article relatant un échange entre Emmanuel Macron et un habitant réunionnais, dont le langage serait apparemment le créole...antillais.

"Néna pwoblèm ! (…) Poukoué ou di di pani pwoblème" retrouve-t-on dans un article publié ce jeudi soir…On ne sait pas pour vous, mais à la rédaction d'Imaz Press, nous sommes un peu perplexes. La rédaction de France Info penserait-elle que La Réunion se trouve dans les Antilles ?

Cette sortie du site d'information est pour le moins surprenante, France Info possédant un pôle complet à La Réunion, composé de Réunionnais, qui parlent donc le créole. Comment une bourde pareille a-t-elle donc pu atterrir dans leurs colonnes ? N'y a-t-il donc personne pour vérifier les articles ?



Nous tenons tout de même à signaler que plus de 13 000 km nous séparent des Antilles, et que nous nous trouvons donc littéralement de l'autre côté de la planète. Certes, nous parlons tous créole, mais nous possédons tous nos spécificités régionales, et il serait peut-être bon de s'y prendre à deux fois avant de retranscrire un dialogue qui n'a, du coup, jamais existé. Ou peut-être de laisser le soin à un Réunionnais de se charger des retransciptions de dialogue, si France Info tient vraiment à intégrer de l'"authenticité" à ses articles.

Bonsoir @franceinfo je vous invite à rapidement retirer cette itw si vous voulez garder de la crédibilité ..



À La Réunion on ne parle pas le créole antillais.. vous savez qu’il y a + de 13000 km qui nous séparent ..?



À La Réunion on ne parle pas le créole antillais.. vous savez qu'il y a + de 13000 km qui nous séparent ..?

