Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 48 minutes

Les deux Airbus de la présidence de la République mobilisés pour la visite d'Emmanuel Macron dans l'Océan indien ont déposé le chef de l'Etat, ses ministres, son équipe et la presse nationale, à La Réunion mercredi 23 octobre 2019. Selon nos informations, ils sont aussitôt repartis vers... l'île Maurice où ils stationnent depuis.... Ils ne reviendront à La Réunion que ce vendredi 25 octobre pour récupérer le chef de l'Etat, ses ministres, son équipe et la presse nationale, qui partiront immédiatement après le pique-nique à Grande Anse, dernière étape de sa visite présidentielle. Pourquoi ces Airbus sont-ils parqués sur l'île soeur plutôt qu'à La Réunion ? Pour payer moins cher ? Mystère... Dans tous les cas on ne peut pas dire que la facture carbone soit optimale (Photo rb/www.ipreunion.com)

Les deux Airbus de la présidence de la République mobilisés pour la visite d'Emmanuel Macron dans l'Océan indien ont déposé le chef de l'Etat, ses ministres, son équipe et la presse nationale, à La Réunion mercredi 23 octobre 2019. Selon nos informations, ils sont aussitôt repartis vers... l'île Maurice où ils stationnent depuis.... Ils ne reviendront à La Réunion que ce vendredi 25 octobre pour récupérer le chef de l'Etat, ses ministres, son équipe et la presse nationale, qui partiront immédiatement après le pique-nique à Grande Anse, dernière étape de sa visite présidentielle. Pourquoi ces Airbus sont-ils parqués sur l'île soeur plutôt qu'à La Réunion ? Pour payer moins cher ? Mystère... Dans tous les cas on ne peut pas dire que la facture carbone soit optimale (Photo rb/www.ipreunion.com)