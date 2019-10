BONJOUR - A la une de ce samedi matin 26 octobre 2019 :



- Piton de la Fournaise : cinquième éruption de l'année

- Emmanuel Macron : trois petits jours et puis s'en va

- Cher Président de La République, nous vous faisons part de notre "mauvaise humeur"

- Soan remporte The Voice kids

- Une météo incertaine pour ce premier jour de week-end

Piton de la Fournaise : cinquième éruption de l'année

Cinquième éruption de l'année pour le Piton de la Fournaise, en huit mois seulement. La crise sismique dans la nuit et le suspense a duré une bonne partie de la journée jusqu'à cette annonce officielle : le volkan la pété ! Une éruption dans le secteur des Grandes pentes et donc visible depuis la RN2. La lave s'est mise à dévaler rapidement le massif du volcan. Ainsi les coulées se trouvaient à un peu plus de 2 km de la route. La lave traversera-t-elle la route nationale cette fois ? Ce vendredi 25 octobre, alors que le président de La République, lui, repartait vers la capitale, les curieux se sont rapidement pressés au Piton de la Fournaise. Les gendarmes ont été déployés pour réguler la circulation. La préfecture, elle, a activé le passage alerte 2-2.

Emmanuel Macron : trois petits jours et puis s'en va

Le Président de la République Emmanuel Macron a repris la direction de Paris en fin d'après-midi ce vendredi 25 octobre 2019, à l'issue d'une séquence agricole et d'un pique-nique à Grand Anse où le chef de l'Etat a pu profiter d'un dernier bain d'une foule avant de faire plusieurs annonces en direction de l'agriculture réunionnaise et notamment la création d'un plan 0 leucose. Plus globalement, si des mesures ont été annoncées dans le domaine de l'emploi notamment, ce déplacement n'aura pas été, pour la population, à la hauteur de la crise qui a secouée l'île il y a un an. Elle aura surtout été inédite par l'ampleur de l'expression de la colère des Réunionnais, allant jusqu'à provoquer des scènes d'émeutes dans certains quartiers de l'île. Trois petits jours et puis s'en va, Emmanuel Macron n'aura pas marqué La Réunion où sa côte de popularité ne risque certainement pas de remonter de si tôt (Photo rb/ipreunion.com)

Cher Président de La République, nous vous faisons part de notre "mauvaise humeur"

Durant sa visite à La Réunion, Emmanuel Macron a honoré son surnom de président "jupitérien". Bien loin des journalistes, il s'est autorisé quelques bains de foule, mais au milieu d'invités et d'habitants plus ou moins triés sur le volet. Quant à répondre à nos questions de journalistes, cela fut un véritable parcours du combattant. Quitte à être tout bonnement écartés de certaines séquences de la visite. Jusqu'ici c'était difficile. Et lors de la justification du président ce vendredi 25 octobre, c'en est devenu quasi insupportable : "je ne crois pas que quand on est journaliste on attende d'être invité pour informer" a osé déclaré celui que nous avons tenté de suivre, tant bien que mal, malgré tous les obstacles posés sur notre route. Emmanuel Macron est même allé jusqu'à qualifier notre désarroi de "mauvaise humeur" et de "mauvaise volonté". Pourtant, même pour les rendez-vous où nous étions invités, cela s'est avéré extrêmement difficile. Alors voici notre lettre ouverte au président de La République.

Soan remporte The Voice kids

Ce vendredi 25 octobre, c'était la finale de la sixième saison de The Voice kids. Toujours en lice, Soan le saint-andréen est le grand gagnant du télé-crochet. Après une prestation pleine d'émotion, le kok péi qui a été repêché par Amel Bent la semaine dernière - a obtenu le plus de vote du public. Premier maloya dans une émission nationale, première victoire d'un Réunionnais à The Voice kids. Retour sur une soirée qui s'est terminée en beauté.

Une météo incertaine pour ce premier jour de week-end

Ce samedi 26 octobre 2019, Matante Rosina est bien embêtée : sa boule de cristal refuse de lui montrer la météo du jour ! Temps pluvieux ou ensoleillé, rien n'est moins sûr...Difficile de préparer ses plans pour la journée. Peut-être que les Réunionnais pourront l'aider à y voir plus clair ?