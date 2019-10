Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Emmanuel Macron a quitté l'île ce vendredi 25 octobre 2019 après trois jours de visite. Les Réunionnais sont très perplexes quant aux annonces faites par le chef de l'État pour améliorer leur quotidien. "Manque de vision", "manque d'ambition", il semblerait qu'Emmanuel Macron n'ait pas convaincu. Colère des Gilets jaunes au premier jour de visite, défilé de l'intersyndicale le deuxième jour, échauffourées au Port et au Chaudron dans la nuit, la visite présidentielle a fait des remous... En tout cas, sur les réseaux sociaux, le président de la République semble satisfait de son séjour dans notre île "merci aux Réunionnaises et aux Réunionnais pour leur accueil et le temps passé ensemble. Un mot pour vous : Tien bo larg pa, on sera là !"

