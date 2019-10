L'opération Met' Prop Nout Kartiers se déroulera ce samedi 26 octobre 2019, sur le point fixe de la déchetterie mobile de Bel Air.

Le programme de la journée sera le suivant :

7h15 : Installation de la Déchetterie mobile sur les espaces " rubalisés " et fermés au parkage de véhicules.

8h15 : Sonorisation pour informer la population

8h30 à 17h : ouverture de la déchetterie mobile, discours officiels, en présence de tous les porteurs d’actions (CINOR, ARS, Rotaract, Brigade citoyenne, Respire Bel Air, Action Challenge Vert Réunion,…) et la population.

A partir de 9h30:



1) Bel Air: Action symbolique de plantation sur le dépot sauvage résorbé en haut du CASE de Bel Air.



2) La Marine: Action de nettoyage du littoral de la Marine des membres des associations Action Challenge Vert Réunion et Brigade verte citoyenne, avec la population



Toute la journée, mobilisation de moyens lourds de collecte des dépots sauvages et des D3E (Déchets Electroniques, Electriques et Electroménagers) sur l’ensemble des sites touchés: 3 camions double-cabine avec chacun 3 agents de collecte, 2 camions 19 T, 1 tractopelle.