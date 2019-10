Elles ont représenté les couleurs de La Réunion sur ce rallye 100% féminin. Une aventure haute en couleur, le 16 octobre, les deux collègues avaient quitté Biarritz pour rejoindre le Marco en 4x4. Elles sont arrivées au bout de cette course, on dépassé leurs limites et mis La Réunion en l'air.

Après 9 jours d'aventure, six étapes au classement, deux liaisons routières et près de 3 200 kilomètres, le Trophée Roses des Sables s'est terminé, ce vendredi 25 octobre 2019. Les 281 participantes ont fièrement franchi la ligne d'arrivée à Marrakech, après une ultime étape marathon sur près de 380 kilomètres. Fatiguées mais heureuses d'avoir participé à cette aventure humaine et solidaire.

Clara et Clarisse, amies et collègues s'étaient lancées un challenge, terminer ce rallyee et elles l'ont fait ! Les deux Réunionnaises avaient emporté avec elles 10 kg de matériel à distribuer aux enfants du désert car c'est aussi ça le Trophée Roses des sables, un rallye humanitaire. La joie du duo réunionnais au moment de passer la ligne d'arrivée, regardez :

LE PODIUM du Trophée Roses des sables 2019:

Se hisse sur la première marche du podium l'équipage franco-canadien 545 en SSV composé de Reine Horent et de Francesca Chamberland qui en est à son 12è rallye. Viennent compléter le podium deux équipages en 4x4 : le 173 composé d'Hélène De Gasquet et d'Isabelle Pintenat originaires d'Île de France et le 141 avec Sabine Ossonce et Blandine Ossonce, un équipage mère fille qui participe au rallye pour la 5è fois.

