Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

Cindy Refesse remporte le prix LanKReol-Daniel Honoré 2019 pour son fonnkèr "Adié Gramoun". Serge Ulentin et Patrick Cazanove se classent second et troisième. Le prix a été remis en présence des membres des Conseil éducation, culture et environnement ultramarins.

