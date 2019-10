Le samedi 26 octobre 2019 le Bisik invite à un voyage en créolie au coeur de la semaine créole avec Apolonia et Richard Beaugendre. Au menu, donc, le séga maloya inspiré d'Apolonia qui célèbrera bientôt ses trente ans de scène et le blues-jazz aux accents mauriciens de l'élégant Richard Beaugendre.

Bruno Escyle, fondateur, leader et auteur compositeur du groupe Apolonia, est passionnément réunionnais et résolument Ségamaloya. Mais il compose comme il vit, les fenêtres grandes ouvertes sur l'extérieur. Pour la semaine créole, en ce samedi 26 octobre, c’est donc a"vec réel plaisir que nous accueillons ce groupe phare de La Réunion" indique le Bisik.

Un groupe fort de presque 30 ans d'expérience et de 14 productions discographiques qui nous entraînera dans son univers unique au fil de ses compositions inspirées.



En première partie de cette soirée c’est Richard Beaugendre qui entraînera le public sur les harmonies blues-jazz mauriciennes. Richard Beaugendre c’est d’abord une voix, une présence sur scène. Du blues dans la voix, portée sur une énergie rock libérée par le jazz, Richard Beaugendre livre des titres engagés aux sonorités contemporaines et aux accents mauriciens.



Le chanteur peint par des mots sa vision du pays dans une poésie imagée et épurée. il y parle de la vie, des problèmes sociaux trop souvent passés sous silence… Une soirée aux couleurs créoles à ne pas manquer !

L'entrée sera à 6 euros sur place.