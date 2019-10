Ce vendredi 25 octobre, c'était la finale de la sixième saison de The Voice kids. Toujours en lice, Soan le saint-andréen est le grand gagnant du télé-crochet. Après une prestation pleine d'émotion, le kok péi qui a été repêché par Amel Bent la semaine dernière - a obtenu le plus de vote du public. Premier maloya dans une émission nationale, première victoire d'un Réunionnais à The Voice kids. Retour sur une soirée qui s'est terminée en beauté.

Il avait failli partir lors des demi-finales, son coach, Soprano lui avait préféré un autre talent mais au dernier moment, Amel Bent avait choisi de repêcher le talent péi et heureusement !!

Ce vendredi 25 octobre, Soan a choisi de chanter "SOS d'un terrien en détresse de Daniel Balavoine. Une chanson empreinte d'eune émotion intense techniquement très difficile. À la fin de sa prestation, Soan a fondu en larmes "cette chanson est très particulière pour moi, en fait, à La Réunion, nous avons une histoire très touchante" a-t-il expliqué. Dans le public, son père Nono, n'a pas pu retenir ses larmes. Retrouvez la prestation de Soan sur la page Facebook de Fier D'être Kréol, regardez :

Soan a été félicité par sa coach, très émue "Soan, je suis tellement heureuse d'être sur cette finale avec toi, tu sais à quel point je t'aime depuis le début. Soan ne chante jamais pour rien, il me parlait de La Réunion et me disait qu'on croit que les petits oiseaux rouges qu'ils voient sur leur île, ce sont leurs ancêtres, les êtres chers qui ne sont plus là qui viennent les voir et c'est pour cela qu'il est autant touché. Et c'est ce que j'aime chez lui, c'est une boule d'amotion et il est vrai... Les petits oiseaux rouges sont fiers de toi Soan.

Plus tard dans la soirée, le saint-andréen a poussé la chansonnette avc sa coach, là encore, un beau moment...

Puis l'heure fatidique est arrivée. Ne restait que quatre talents et finalement... Regardez :

Soan a remporté la sixième saison de The Voice kids. Il a récolté le plus de votes du public, c'est d'ailleurs le premier garçon à gagner l'émission. "Je pense à toute ma famille, je réalise pas encore mais merci à tous d'avoir voté pour moi, merci beaucoup. Je dédie cette victoire à mon papa et ma maman" a indiqué le marmaille, encore sonné par cette victoire.

Une aventure exceptionnelle, Soan aura marqué l'émission par sa voix touchante, sa personnalité et tout aura commencé par un maloya...

Sur les réseaux sociaux, la victoire de Soan a enchanté les twittos, regardez:

Soan remporte #TheVoiceKids et devient le tout premier garçon à soulever le trophée 😭♥️ Il fait gagner @amel_bent que c’est beau !!!!! #LARÉUNION LÉ LA !!!! Notre île au sommet 🇷🇪♥️ #Team974 — Lᴀʟʏ  (@rafffffa1986) October 25, 2019

La Réunion est Fier de toi Soan 🇷🇪

Tu dégages tellement d'émotions ❤

Tu as gagné les auditions grâce à notre patrimoine, le Maloya.

Et il n'y a pas 1 seule émission où tu n'as pas parlé de notre île ! Je le redis la Réunion est fier de toi 🙏🏽✊🏾#TheVoicekids — 𝓜𝓮𝓵𝓵𝓮 𝓛𝓪 𝓡𝓮𝓾𝓷𝓲𝓸𝓷𝓷𝓪𝓲𝓼𝓮 🇷🇪 (@ScyllaZindienne) October 25, 2019

YESSSS LA REUNION EN L'AIR EN PLUS IL ÉTAIT TROP FORT TROP BIEN WLH YESSSS #TheVoiceKids VIVE SOAN pic.twitter.com/UJO9yadAF9 — CAPUTO LE BEST (@et_yab) October 25, 2019

Le volcan i pet mais ce soir c’est Soan qui a mis le feu dans les cœurs de chacun ! Magnifique voix ❤️La Réunion lé la #TheVoiceKids — Alexa 🇷🇪 (@Alexalegv) October 25, 2019

La finale de The Voice kids à retrouver sur Antenne Réunion ce samedi 26 octobre à partir de 19h50

