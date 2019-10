BONJOUR - A la une de ce dimanche matin 27 octobre 2019 :



- Piton de la Fournaise : la lave incandescente poursuit son chemin

- La métropole passe à l'heure d'hiver, La Réunion se prépare à patienter plus longtemps

- Grand raid, vie chère, Emmanuel Macron, Airbus

- Le no man's land devenu écrin de verdure: à Nairobi, la forêt de Karura renaît

- Pluie ou grand soleil, la météo du jour reste un mystère

Piton de la Fournaise : la lave incandescente poursuit son chemin

Cette cinquième éruption de l'année 2019 est exceptionnelle. Douze ans que le front de coulée n'avait pas été aussi proche de la RN2. Aux dernières informations, elle se situait à environ 250 mètres de l'axe routier. L'intensité de l'éruption a diminué cependant, la progression de la lave sur les Grandes pentes se poursuit. Moins rythmée qu'au départ, cette nouvelle éruption pourrait faire partie de celles qui ont marqué la mémoire collective. Par mesure de sécurité, la RN2 est toujours coupée entre le giratoire Citron Galet au Tremblet et la Coulée 2004 / Ancienne décharge dans le Grand Brulé ce qui n'entame pas la motivation des curieux qui font les derniers kilomètres à pied pour admirer le spectacle.

La métropole passe à l'heure d'hiver, La Réunion se prépare à patienter plus longtemps

En ce dimanche 27 octobre 2019, la métropole a effectué son passage à l'heure d'hiver. Eh oui, nous sommes navrés de vous en informer, mais il va falloir se réadapter aux trois heures de décalage avec l'hexagone... Vous vous réveillerez donc tous un peu plus fatigué et avec de plus grosses poches sous les yeux les lendemains de matchs de football, et il faudra patienter un tout petit plus longtemps pour regarder vos émissions préférées.

Grand raid, vie chère, Emmanuel Macron, Airbus

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 21 octobre au vendredi 26 octobre 2019 sur Imaz Press :



- Lundi 21 octobre : Grand Raid 2019 : hommage aux folles et aux fous

- Mardi 22 octobre : Vie chère, chômage, NRL... le menu d'Emmanuel Macron est copieux

- Mercredi 23 octobre - Emmanuel Macron : "parfois les choses prennent du temps et il faut l'accepter" : un an après les gilets jaunes la vie est toujours aussi chère

- Jeudi 24 octobre - Emmanuel Macron : une première journée de visite présidentielle sans annonce majeure

- Vendredi 25 octobre - Les deux Airbus du Président stationnent à Maurice depuis mercredi...

Le no man's land devenu écrin de verdure: à Nairobi, la forêt de Karura renaît

"On ramassait des corps qui avaient été jetés, certains en décomposition, d'autres plus frais", raconte John Chege, se remémorant ses premières patrouilles dans la forêt de Karura, à une époque où voleurs et assassins étaient plus nombreux que les promeneurs dans ces bois au coeur de Nairobi.

Pluie ou grand soleil, la météo du jour reste un mystère

Décidément, la boule de cristal de Matante Rosina semble être en grève ! Ce dimanche 27 octobre 2019, notre prévisionniste préférée n'arrive toujours pas à prédire la météo du jour. Il serait peut-être temps de se séparer de son fidèle outil...