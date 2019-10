Sur les réseaux sociaux, Jace pousse un coup de gueule "c'est bien triste de voir l'égoïsme de certains priver les autres du plaisir de découvrir mon travail dans la rue" écrit-il. Il semblerait que ce soit l'"énième gouzou" volé par des personnes malintentionnées. Jace est très agacé de voir son travail, destiné au grand public embarqué de la sorte.

Le graffeur originaire du Havre qui vit et travaille à La Réunion depuis plusieurs années est connu pour ses personnages emblématiques "les gouzous", ces petits bonhommes orange sans visage que l'on voit fleurir au bord des routes, sur des bâtiments, en ville… aux quatre coins de l'île. Jace les met en scène souvent de manière parodique, pour dénoncer certaines dérives de la société.

L'œuvre volée, sur ce qui semble être une armoire téléphonique, mettait en scène des gouzou sur le réseau social Instagram.

Sur la photo mise en ligne par l'artiste, on voit le avant/après. Les voleurs ont tout simplement embarqué les portes de l'armoire téléphonique, Jace est très agacé "je tiens à rappeler aux voleurs de mes oeuvres qu’en premier lieu, ils volent un support physique et donc une plainte est susceptible d’être déposée par le propriétaire du bien"

Et Jace de poursuivre "en aucun cas ils (les voleurs ndlr) ne pourront payer leurs prochaines vacances en revendant le fruit de leur vol: en effet, en terme de loi ces peintures restent ma propriété artistique et le droit moral de l’artiste est "perpétuel, inaliénable et imprescriptible".

