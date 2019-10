Ce 27 octobre 2019, la Fête de l'ail se poursuit à Petite île. La ville organise sa traditionnelle fête depuis ce vendredi 25 octobre et ce jusqu'au 27 octobre au centre-ville. Les festivités ont démarré ce vendredi avec le défilé des associations "Ailloween". (Photo d'illustration Petite île rb/www.ipreunion.com)

Au programme de ce week-end c'était concerts, des cours de danse, de la zumba, des représentations de l'école de musique...

Et ce dimanche ça continue avec une course et une randonnée qui démarrent respectivement à 7h et 7h15 de Grande Anse.

