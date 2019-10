Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Insécurité routière encore et toujours ! Comme tous les week-ends, policiers et gendarmes ont mené des contrôles routiers sur les routes de l'île et comme à chaque fois, des usagers de la route au comportement dangereux ont été verbalisés, cinq d'entre eux se sont vus retirer leur permis de conduire par les gendarmes. Les communiqués de la direction départementale de la sécurité publique et de la gendarmerie ci-dessous. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

