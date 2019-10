Publié il y a 9 minutes / Actualisé le Vendredi 25 Octobre à 15H32

C'est désormais une tradition Emmanuelle Villeneuve, enseignante et amatrice éclairée en photographie, couvre le Grand raid et nous fait l'amitié de publier ses images sur Imaz Press. C'est encore le cas cette année encore. Elle a suivi les folles et les fous des quatre courses à commencer par la Diagonale de fous. Découvrez toutes les photos d'Emmanuelle Villeneuve il y a peut-être la vôtre

