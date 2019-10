Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

En ce dimanche 27 octobre 2019, la métropole a effectué son passage à l'heure d'hiver. Eh oui, nous sommes navrés de vous en informer, mais il va falloir se réadapter aux trois heures de décalage avec l'hexagone... Vous vous réveillerez donc tous un peu plus fatigué et avec de plus grosses poches sous les yeux les lendemains de matchs de football, et il faudra patienter un tout petit plus longtemps pour regarder vos émissions préférées. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

