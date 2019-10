131 329 euros de dons ont été récoltés par la Ligue contre le cancer lors de la campagne du 5 au 12 juin 2019 organisée dans les magasins E. Leclerc de La Réunion. Une action généreuse en faveur des enfants et des adolescents atteints du cancer à La Réunion. L'intégralité des sommes récoltées a été reversée au CHU de La Réunion ce mercredi 23 octobre.

Depuis 2016, le comité régional de la Ligue contre le cancer et le Mouvement E. Leclerc de La Réunion se sont engagés dans un partenariat pour soutenir la Recherche et l’accompagnement des enfants et adolescents en traitement à La Réunion. La troisième opération " Tous unis contre le cancer " organisée par l’enseigne en 2019 a connu un vrai succès auprès des réunionnais permettant la collecte de 131 329 euros. Avec l’abondement de l’enseigne. L’intégralité des fonds récoltés a été reversée au CHU de la Réunion au bénéfice de trois actions :