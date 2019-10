Publié il y a 36 minutes / Actualisé le Vendredi 25 Octobre à 17H44

La deuxième édition de la Fét Lo Pép Réyoné aura lieu ce dimanche 27 octobre 2019 qui se déroulera sur la place Festival à La Possession. Plus de 30 exposants/ artisans y ont participé ; des nombreux artistes interviennent bénévolement, plus de 1500 personnes sont attendues au cours de la journée et plus de 200 repas seront confectionnés, vendus et consommés sur place.

