Bonjour - à la une de ce lundi 28 octobre 2019 matin :



- Piton de la Fournaise : une cinquième éruption courte mais intense

- Fini la CMU, place à la complémentaire santé solidaire

- Glyphosate : 100% des Réunionnais testés sont positifs

- Le Forum des initiatives locales, vitrine du savoir-faire saint-paulois

- Le retour du soleil

Piton de la Fournaise : une cinquième éruption courte mais intense

On sait le volcan capricieux et imprévisible, cette fois encore, il n'a pas failli à sa réputation. L'éruption a commencé au galop, la lave a dévalé les Grandes pentes à un rythme effréné puis le débit du trémor éruptif a baissé progressivement pour s'arrêter à près 50 heures d'activité. Des milliers de curieux se sont rendus sur les lieux pour admirer ce spectacle sublime et être aux premières loges pour voir la lave traverser la RN2, finalement, le front de coulée s'est stoppé à 250 mètres de l'axe routier. Aussi proche de la nationale, cela faisait douze ans que l'on n'avait pas vu ça mais en 2007, la lave avait fini par couper la route... Retour sur une éruption exceptionnelle.

Fini la CMU, place à la complémentaire santé solidaire

À partir du 1er novembre, la complémentaire santé solidaire remplacera deux aides publiques : la CMU (couverture médicale universelle) et l'Aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS). Ces deux dispositifs permettent aux personnes aux revenus modestes d'avoir accès à une meilleure protection en matière de couverture santé. Les plus démunis peuvent alors bénéficier d'une prise en charge complémentaire de leurs frais de santé. À La Réunion, les bénéficiaires de la Cmu sont 352 000.

Glyphosate : 100% des Réunionnais testés sont positifs

Le collectif Oasis Réunion est parti en croisade contre le glyphosate. L'herbicide controversé classé "cancérogène probable" par l'Organisation mondiale de la santé est sur-utilisé dans notre département. Oasis Réunion mène donc une vaste étude sur la présence de la molécule du glyphosate dans l'urine des Réunionnais. Le samedi 26 octobre, le collectif de consommateurs éco-responsables livrait les résultats des 21 premières personnes testées : toutes sont positives à l'herbicide.

Le Forum des initiatives locales, vitrine du savoir-faire saint-paulois

Le jardin de la mairie de Saint-Paul accueille la quatrième édition du Forum des initiatives locales (FIL) le samedi 9 novembre 2019. Rendez-vous de 9 à 17 heures pour cette manifestation conçue comme une vitrine du savoir-faire saint-paulois.

Le retour du soleil

Après un week-end maussade, ce lundi 28 octobre 2019 sera ensoleillé. La Réunion se lèvera sous un beau soleil, quelques nuages de ci-de là viendront un peu jouer les troubles-fête mais globalement, la journée sera belle. Le risque d'averses est faible et les températures seront de saison indique Matante Rosina, et chez vous, quel temps fait-il ?