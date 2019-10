Ce lundi matin 28 octobre 2019, le syndicat Sud-PTT est en grève à La Poste de Saint-Joseph. Les postiers, qui ont déposé leur préavis de grève le mardi 22 octobre 2019, réclament de meilleures conditions de travail.

"Depuis un certain temps, notre bureau de poste subit une réorganisation, qui a conduit à des conditions de travail inacceptables" explique Loïc Bois, représentant syndical de Sud-PTT. "Alors qu'une tournée durait en moyenne trois à quatre heures, les postiers se retrouvent aujourd'hui à devoir effectuer des tournées allant jusqu'à huit heures, avec des journées qui débutent à 5h30 pour terminer à 18h, nous sommes à bout de souffle" continue-t-il.

Une vingtaine de postiers se trouvaient donc devant le bureau de poste ce lundi matin. "Plus de gens devraient arriver dans la journée, le préavis de grève ayant été déposé pour tout le socle du sud de l'île, et non pas seulement à Saint-Joseph" détaille le syndicaliste. En milieu de matinée, les grévistes n'avaient pour le moment pas reçu de réponse de la direction. "Il n'est pas impossible que les syndiqués de la CGTR nous rejoignent" précise par ailleurs Loïc Bois.

