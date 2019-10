Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

Les représentants syndicaux du Lycée Roland Garros ont décidé de débrayer ce mardi matin 29 octobre 2019, pour dénoncer, des "problèmes dus aux travaux et qui mettent en jeu la sécurité des biens et des personnes, des problèmes matériels (bruits, poussière, toilettes, ordinateurs, réseaux...) et les conséquences de tous ces problèmes sur les conditions d'études de nos élèves". Ils distribueront des tracts mardi matin à partir de 6h50 devant le lycée et débrayeront 40 min à 7h30.

