BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 29 octobre 2019



La lave qui traverse la route, ce n'est pas juste un beau spectacle

Alors que la cinquième éruption de cette année 2019 s'est terminée ce dimanche 27 octobre, la lave n'est encore une fois pas passé très loin de traverser la Route nationale 2. Si les coulées de lave ont dévalé les Grandes pentes lors de la première journée, l'intensité de l'éruption a diminué petit à petit. La lave a fini par stagner à 250 mètres de la route. Certains sont déçus, car le spectacle est impressionnant lorsque les coulées traversent la RN2, comme c'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Cependant, ces traversées ont aussi un coût.

Et si le président n'avait rien compris...

Décidément, Emmanuel Macron tient à faire preuve de fermeté. Ce n'est pas vraiment ce qu'attendaient les habitants de La Réunion il faut le dire... Un an après le début du mouvement des gilets jaunes, on pourrait attendre du chef de l'Etat qu'il mette un peu d'eau dans son vin. Surtout à La Réunion, où le mouvement de contestation fut particulièrement virulent. Mais non, le président affirme qu'il fait tout pour l'emploi, rembarre les journalistes, et déclare pas plus tard que ce lundi 28 octobre qu'il ne reculera devant rien pour faire appliquer sa réforme des retraites, aussi impopulaire soit-elle.

Bientôt des flash codes pour tracer les légumes que vous achetez au marché

D'où viennent les légumes sur les étals sur marché ? Comment ont-ils été produits ? Où les retrouver en-dehors du marché ? Bientôt la Chambre d'Agriculture permettra de savoir tout ça à l'aide d'un simple code à flasher à l'aide de son téléphone. On l'aura compris, ce ne sont pas les gramoun qui sont visés par ce dispositif mais les plus jeunes, afin de les faire revenir vers les produits locaux. Double objectif : favoriser la vente directe et la traçabilité des produits. Les flash codes pourraient être installés sur les étals des producteurs qui acceptent de participer au projet début 2020.

Saint-Paul : inscriptions ouvertes pour le concours cours et balcons fleuris

C'est la la 10ème édition du concours cours et balcons fleuris à Saint-Paul et les inscription sont ouvertes de ce lundi 28 octobre jusqu'au 29 novembre 2019. "Ce concours a pour objet de récompenser les actions menées par les particuliers et les professionnels en faveur de l'embellissement et du fleurissement de leurs cours individuelles ou de leurs balcons s'ils résident ou exercent en habitat collectif" explique la mairie de Saint-Paul dont nous publions le communiqué.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un soleil largement dominant

Même si quelques nuages seront à signaler de Saint-Denis à Sainte-Suzanne en fin d'après-midi, ce mardi 29 octobre 2019 sera globalement ensoleillée, nous dit Matante Rosina qui a bien regardé dans le fond de sa marmite. Et chez vous c'est comment ?