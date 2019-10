Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Décidément, Emmanuel Macron tient à faire preuve de fermeté. Ce n'est pas vraiment ce qu'attendaient les habitants de La Réunion il faut le dire... Un an après le début du mouvement des gilets jaunes, on pourrait attendre du chef de l'Etat qu'il mette un peu d'eau dans son vin. Surtout à La Réunion, où le mouvement de contestation fut particulièrement virulent. Mais non, le président affirme qu'il fait tout pour l'emploi, rembarre les journalistes, et déclare pas plus tard que ce lundi 28 octobre qu'il ne reculera devant rien pour faire appliquer sa réforme des retraites, aussi impopulaire soit-elle. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

