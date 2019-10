Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 9 heures

D'où viennent les légumes sur les étals sur marché ? Comment ont-ils été produits ? Où les retrouver en-dehors du marché ? Bientôt la Chambre d'Agriculture permettra de savoir tout ça à l'aide d'un simple code à flasher à l'aide de son téléphone. On l'aura compris, ce ne sont pas les gramoun qui sont visés par ce dispositif mais les plus jeunes, afin de les faire revenir vers les produits locaux. Double objectif : favoriser la vente directe et la traçabilité des produits. Les flash codes pourraient être installés sur les étals des producteurs qui acceptent de participer au projet début 2020. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

D'où viennent les légumes sur les étals sur marché ? Comment ont-ils été produits ? Où les retrouver en-dehors du marché ? Bientôt la Chambre d'Agriculture permettra de savoir tout ça à l'aide d'un simple code à flasher à l'aide de son téléphone. On l'aura compris, ce ne sont pas les gramoun qui sont visés par ce dispositif mais les plus jeunes, afin de les faire revenir vers les produits locaux. Double objectif : favoriser la vente directe et la traçabilité des produits. Les flash codes pourraient être installés sur les étals des producteurs qui acceptent de participer au projet début 2020. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)