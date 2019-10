Après l'affaire des Musées Régionaux, le Conseil régional et Didier Robert sont à nouveau la cible de la chambre régionale des comptes qui, dans un rapport dévoilé par le média en ligne Le Tangue, pointe du doigt le dispositif de continuité territoriale qui coûte chaque année près de 60 millions d'euros à la collectivité régionale. Un rapport qui tombe au plus mal, alors que le président de Région est dans la tourmente avec pas moins de quatre enquêtes préliminaires et que se profilent les élections municipales de mars 2020. L'institution semble d'ailleurs vouloir jouer la montre, le temps de parvenir à trouver une réponse efficace ou d'éteindre la polémique avant qu'elle ne s'embrase. Ce qui expliquerait, selon certaines sources, le report à une date ultérieure de la séance plénière, prévue ce jeudi 31 octobre 2019, durant laquelle devait être présenté ce rapport explosif (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les origines d’un dispositif contestable

C’était une des promesses phares de campagne du candidat Didier Robert en 2010. Créer un bon de continuité territoriale an visant à alléger le coût du transport aérien entre la Métropole et La Réunion pour un très grand nombre de Réunionnais.

Ses opposants à l’époque, parmi lesquels Paul Vergès (PCR), rappelaient alors que cette compétence n’était pas du ressort de l’Etat, prenant l’exemple Corse qui bénéficie d’un dispositif de continuité territoriale depuis 1976 et dont l’Etat en assume la charge financière (près de 200 millions d’euros par an).

Faisant fi de ces remarques Didier Robert, fraichement élu président de Région, fait voter le 13 juillet 2010 la création d’un bon de continuité territoriale d’un bon de continuité territoriale chaque année, avec des conditions d’éligibilité très larges, une stratégie qui n’apparait pas comme "économe des deniers publics" souligne la chambre régionale des comptes cité par letangue.re puisque "70% des demandes provenaient de personnes faisant partie de la tranche aux revenus les plus élevés", souligne le média en lige.

L’objectif de cette mesure était de faire baisser le prix net du billet d’avion en dessous de la barre des 500 euros en fonction des périodes. Cette aide était financé à l’origine à hauteur de 16 millions d’euros, à part égale entre la Région et l’Etat (8 millions d’euros chacun).

Un dispositif plébiscité...

Le dispositif rencontre immédiatement un " succès auprès des bénéficiaires " reconnaît la chambre régionale des comptes dans son rapport. De 40 000 bons édités en 2010, on atteint les 150 000 dossiers en 2018 et la collectivité régionale prévoit même 170 000 bons en 2020. Qui dit augmentation de la demande dit hausse, voire même explosion du budget. De 16 millions d’euros inscrit au budget en 2010, on passé à une prévision de 60 millions d’euros pour 2020.

En parallèle, l’Etat se désengage progressivement du financement depuis 2014. Une décision qui avait d’ailleurs entraîné la mobilisation de la population et des élus réunionnais.

En vain, l’Etat est resté droit dans ses bottes et a acté la diminution de sa dotation au titre de la continuité territoriale dans son budget 2015. Didier Robert, soucieux de préserver ce dispositif populaire à un an des élections régionales, décide de palier à ce désengagement en abondant l’enveloppe à hauteur de 29 millions d’euros.

...mais qui dérape

Ce budget dérape d’année en année, sans que la Région ne puisse assurer une quelconque maîtrise. "En 2018, le budget primitif voté de 34 millions d’euros est sous-estimé puisque le niveau de consommation était de 39 millions d’euros en 2017, pour un dispositif en croissance constante", relèvent les magistrats financiers cités par le Tangue qui rappelle qu’au final, le dispositif aura coûté 53,9 millions d’euros cette année là.

En 5 ans, ce budget aura ainsi quasiment doublé pour atteindre le montant titanesque de 57 millions d’euros en 2019. La chambre régionale des comptes ne manque d’ailleurs pas de s’interroger quant à la "soutenabilité financière" d’une telle mesure que la collectivité régionale peine à contrôler, comme le souligne le Tangue qui évoque un petit florilège des perles de la continuité territoriale : un billet acheté en 1916, un billet dont le prix indiqué est de 9 232 milliards d’euros ou encore des bénéficiaires qui voyagent 8 fois dans la même année.

La juridiction financière évoque aussi l’extension du dispositif aux 247 000 personnes d’origine réunionnaise résidant en métropole, ce qui ferait courir un "risque au regard de la réglementation européenne".

Elle soupçonne aussi une possible aide indirecte aux compagnies aériennes. "Au regard de son ancienneté et de son poids dans l’économie du secteur, le dispositif pourrait être considéré, selon la Chambre, comme devenant un paramètre structurant du trafic aérien réunionnais", peut-on encore lire.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la chambre régionale des comptes demande à la Région d’engager une réflexion " sur la maîtrise financière " du dispositif en évoquant plusieurs pistes : "réduire le niveau des ressources financières de manière à limiter le public éligible, diminuer la fréquence du bénéfice de l’aide financière […] ou encore diminuer le niveau de l’aide simple et de l’aide majorée", indique le Tangue, relatant le rapport.

Un sujet brûlant de plus, à quelques mois des municipales

Ce rapport est en tout cas un véritable pavé dans la mare de Didier Robert, déjà en proie à 4 enquêtes préliminaires (affaire des musées régionaux, nouvelle route du littoral, enquête sur les nombreux collaborateurs et conseillers du cabinet de Région, l’enquête suite au signalement de la haute autorité pour la transparence de la vie publique sur des "revenus substantiels" qu’aurait omis de déclarer le président de Région).

Ce nouveau rapport de la chambre régionale des comptes tombe surtout au plus mauvais moment, à quelques mois des élections municipales durant lesquelles les électeurs scrutent souvent toute modification de mesures existantes, surtout lorsqu’elles sont populaires telles que le dispositif de continuité territoriale.

"Toucher à ce dispositif, c’est envoyer un signal très négatif à la population et aux candidats soutenus par Didier Robert lors de ces municipales", note un observateur de la vie politique locale.

Aussi, à la Région, on semble marcher sur des œufs et avancer très prudemment, voire même trop, au point de faire des "erreurs" selon les termes du directeur général des services de la collectivité, Mohamed Ahmed, comme en septembre dernier où une note de synthèse étudiant la diminution de l’aide à la continuité territoriale avait été malencontreusement glissée dans le rapport de la commission permanente. "Le dispositif n’est nullement remis en cause", avait assuré Mohamed Ahmed.

Cette fois, pas question pour la majorité régionale d’être prise de court. La collectivité veut soigner sa communication et trouver une réponse efficace pour éteindre toute polémique voire et rassurer la population. Ce qui, selon certaines sources, expliquerait le report à une date ultérieure de la séance plénière de ce jeudi 31 octobre durant laquelle devait être présenté ce rapport explosif.

Contactée la Région n'a pas donné d'explications à ce report. Pas plus qu'elle n'en a donné aux conseiller(e)s de la Région. Ces dernier(e)s ont reçu lundi un simple courrier daté de vendrerdi et les avertissant du renvoi de la séance. Sans plus de précisions

La fin de non recevoir d’Emmanuel Macron à l’appel de Didier Robert

Alors qu’Emmanuel Macron prenait son envol depuis Mamoudzou (Mayotte) pour se rendre à La Réunion, Didier Robert a pris sa plus belle plume pour écrire au président de la République et partager avec lui sa vision d’une "révolution des réussites pour les prochaines décennies".

Parmi ces révolutions, l’élu régional évoque notamment la continuité territoriale et le "succès incontestable" de son très cher bon. "L’Etat doit marquer son retour en soutien à ce dispositif" souligne le président de Région. Un appel à l’aide à peine voilé pour que l’Etat vienne à la rescousse de Didier Robert.

"On paye le dysfonctionnement du marché aérien", avait répondu le chef de l’Etat, interrogé sur ce dossier lors de sa rencontre avec les membres de l’Observatoire des prix, des marges et des revenus. Il soulignait alors qu’il fallait développer l’offre de marché aérien, et donc la concurrence, pour faire baisser les prix.

Il a néanmoins évoqué une volonté d’encadrer les prix pour empêcher les abus, la nécessité de revoir la subvention d’équilibre, et de réfléchir à une aide en faveur de certains publics tout en excluant la mise en place d’un "chèque avion" qui seraient en quelque sorte "donner de l’argent aux grandes compagnies".

Fin de non recevoir cinglante pour Didier Robert.

