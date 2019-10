Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

Chaque année, le Salon International de l'Agriculture (SIA) est un moment fort de partage et de valorisation des terroirs des quatre coins du globe. Fidèle à cette manifestation et à son rayonnement, la délégation réunionnaise, riche de 29 exposants en 2020, affirmera une nouvelle fois sa présence à travers la représentation et la promotion des produits d'excellence de notre territoire. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Chambre d'Agriculture.

