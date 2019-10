Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 18 minutes

BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 30 octobre 2019



- Rétablissement de l'APL Accession au 1er janvier 2020 : deux ans de perdus pour les familles et l'économie réunionnaises

- [SONDAGE] Koz azot : est-ce qu'on en fait trop sur la victoire de Soan à The Voice Kids ?

- Bateaux, ralentissez : une tortue pourrait être sur votre chemin

- Saint-Pierre : la mairie attribue des emplacements pour la vente des fruits et légumes

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un peu de vent, du soleil et des nuages

