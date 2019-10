Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

L'Open International des Brisants devient, grâce au soutien de la Ligue Réunionnaise de Tennis, de la Fédération Française de Tennis et d'autres partenaires, l'un des quatre plus grands tournois de Beach Tennis. Reconnu comme l'un des plus beaux tournois de Beach Tennis au monde, l'Open International des Brisants accède au plus haut niveau des tournois ITF de Beach Tennis et devient, pour son édition 2020, l'un des quatre plus grands tournois de cette discipline. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Ligue réunionnaise de tennis. (Photos / Ligue réunionnaise de tennis)

