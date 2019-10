Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Il l'a fait ! Le jeune kok péi Soan a remporté The Voice Kids ! Vendredi 25 octobre, c'était la finale de la sixième saison de l'émission de TF1. Repêché par Amel Bent la semaine précédente, il a gagné le coeur du public et a remporté le plus de votes. Soan, c'est non seulement la première victoire d'un Réunionnais dans le télé-crochet, mais c'est aussi un premier maloya dans une émission nationale. Le jeune chanteur est rapidement devenu un symbole pour La Réunion, malgré son jeune âge. Ce qui pousse à se poser une question malgré tout : est-ce que l'on en fait pas un peu trop ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

