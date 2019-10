BONJOUR - A la une de ce jeudi matin 31 octobre 2019 :



Leucose bovine : "si vous dites qu'on va assainir le cheptel en 4 ans, vous vous plantez"

Couacs au sein du gouvernement et des services de l'Etat, sur le sujet de la leucose. Le 25 octobre 2019, lors de son troisième et dernier jour de visite à La Réunion, Emmanuel Macron a évoqué un plan zéro leucose censé assainir le cheptel en 4 ans. Une annonce très attendue par les éleveurs, mais qui se contredit avec la version du ministre de l'Agriculture qui parlait plutôt de 2030. Contactée, la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et des Forêts (DAAF), censée publier d'ici quelques jours le plan en question dans une version détaillée, confirme l'objectif de 4 ans... pour la filière viande. Pour les élevages laitiers, ce sera bel et bien 10 ans.

Nuit d'Halloween : ça pourrait chauffer mais pourquoi tant de violence ?

Depuis 2017, la fête d'Halloween est émaillée d'incidents à La Réunion. Quelques feux de poubelles les années précédentes dans une ou deux communes puis la contagion a gagné le département. D'année en année, les incidents s'aggravent. En 2018, des commerces ont été pillés, des heurts entre jeunes et forces de l'ordre ont éclaté, Halloween est devenu le prétexte à un déchaînement de violence. Aujourd'hui, le préfet prend ses dispositions, il a décidé de renforcer le déploiement des forces de l'ordre et de le compléter par des mesures de polices administratives. Est-ce vraiment la solution, ne faudrait-il pas prendre le problème à la racine et chercher de quoi, cette violence est-elle le symptôme ou le résultat ?

L'électro investit la Cité des Arts pour Halloween

Ce jeudi 31 octobre 2019, la Cité des Arts de Saint-Denis va vibrer au rythme électronique. La soirée Réunion Sonore Festival, organisée par l'association Galip, revient pour une troisième édition. Quatre scènes, quinze musiciens, des graffeurs et autres artistes animeront de 20 heures à 4 heures du matin l'événement.

Saint-Paul : la finale de la coupe du monde de rugby en direct sur écran géant

Ce samedi 2 novembre 2019 le Rugby club de Saint-Paul organise une journée récréative autour de la finale de la coupe du monde de rugby. Le match qui opposera les équipes d'Angleterre et d'Afrique du Sud sera diffusé en direct sur grand écran sur le terrain de multi-beach de Saint-Paul. "Cet événement est organisé en partenariat avec l'association 974 Action, la Commune de Saint-Paul, le Comité de rugby de La Réunion et l'OMS de Saint-Paul" précise le Rugby club de Saint-Paul

La pa Météo France la di, sé zot i di- Une matinée ensoleillée, chassée par les nuages dans l'après-midi

Si ce jeudi 31 octobre 2019 devrait commencer sous le soleil, Matante Rosina prévoit que l'ombre d'Halloween ne vienne ternir le beau ciel bleu réunionnais. Dans l'Est et le Nord, la pluie pourrait pointer le bout de son nez dans l'après-midi, pour s'installer durablement pendant la nuit. L'Ouest devrait cependant être épargné... Les températures, elles, commencent lentement à monter avec l'approche de l'été : 31 degrés sont attendus sur le littoral, et 28 degrés dans les Cirques