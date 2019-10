Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Le parti politique de la majorité présidentielle annonce la venue de la secrétaire d'Etat chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa la semaine prochaine, afin d'organiser le Grenelle sur les violences conjugales qui se tiendra du 6 au 8 novembre 2019. LREM 974 ajoute que notre île compte une forte hausse de violences conjugales : d'après le Ministère de l'Intérieur concernant La Réunion, cette hausse s'élève à 44% entre 2013 et 2017. Selon la présidente du Collectif pour l'élimination des violences intrafamiliales, le milieu familial est souvent en cause : l'indice de violences conjugales est de 15% à La Réunion contre 9% en Métropole, ce qui représente un fléau dans ce département d'outre-mer qui affiche l'un des taux de violences faites aux femmes (VFF) les plus élevés de France.

