Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 27 minutes

Si ce jeudi 31 octobre 2019 devrait commencer sous le soleil, Matante Rosina prévoit que l'ombre d'Halloween ne vienne ternir le beau ciel bleu réunionnais. Dans l'Est et le Nord, la pluie pourrait pointer le bout de son nez dans l'après-midi, pour s'installer durablement pendant la nuit. L'Ouest devrait cependant être épargné... Les températures, elles, commencent lentement à monter avec l'approche de l'été : 31 degrés sont attendus sur le littoral, et 28 degrés dans les Cirques. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Si ce jeudi 31 octobre 2019 devrait commencer sous le soleil, Matante Rosina prévoit que l'ombre d'Halloween ne vienne ternir le beau ciel bleu réunionnais. Dans l'Est et le Nord, la pluie pourrait pointer le bout de son nez dans l'après-midi, pour s'installer durablement pendant la nuit. L'Ouest devrait cependant être épargné... Les températures, elles, commencent lentement à monter avec l'approche de l'été : 31 degrés sont attendus sur le littoral, et 28 degrés dans les Cirques. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)